Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 40 punten voor de Duitse DAX, een min van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld na een hoger dan verwacht Amerikaans inflatiecijfer over januari.



Alle aandacht ging dinsdag uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer voor januari dat uitkwam op 6,4 procent, tegen 6,5 procent in december. Er was vooraf een sterkere daling voorzien tot 6,2 procent. De kerninflatie, zonder de prijzen voor energie en voeding, daalde nauwelijks, van 5,7 naar 5,6 procent. Er was gerekend op 5,5 procent.

"Desinflatie gaat door, maar langzamer dan de Fed prettig vindt", stelde Ronald Temple van Lazard. "De kerninflatie is te hoog om gerust te stellen. Om de cyclus van renteverhogingen te pauzeren, zal de Fed meer gedempte prijsstijgingen moeten zien en minder krapte op de arbeidsmarkt."

Een volgende richtpunt voor beleggers zouden de Amerikaanse producentenprijzen op donderdag kunnen zijn.

Verder bleek dat de eurozone in het vierde kwartaal nog een kleine economische groei van 0,1 procent doormaakte, zoals verwacht. De Nederlandse economie liet een groei van 0,6 procent zien na een kleine krimp een kwartaal eerder. Japan maakte eenzelfde groei door in het vierde kwartaal.

De werkloosheid in Oeso-landen bleef 4,9 procent in december, het laagste niveau ooit. In de eurozone is de werkloosheid 6,6 procent.

De olieprijs daalde, na een OPEC-rapport waaruit bleek dat dit jaar een groei van de vraag naar olie wordt verwacht van 2,3 miljoen vaten per dag. Dit is 100.000 vaten meer dan een maand eerder.



Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp sloot 10 procent lager. Het bedrijf zag in het eerste kwartaal de winst teruglopen, waarbij lagere prijzen en een terugval in de orders op de resultaten drukten.

Randstad boekte in het vierde kwartaal een beter resultaat dan verwacht, maar zag de omzet in januari wel licht onder druk staan. Het aandeel sloot 1 procent lager.

Telecomaandelen stegen nadat Liberty Global een belang van 4,9 procent in Vodafone kocht. Dit voedde speculatie over overnames in de sector.

Banken zoals Nordea, BNP Paribas en BBVA sloten hoger.

Euro STOXX 50 4.238,76 (-0,06%)

STOXX Europe 600 462,40 (+0,08%)

DAX 15.380,56 (-0,11%)

CAC 40 7.213,81 (+0,07%)

FTSE 100 7.953,85 (+0,08%)

SMI 11.231,91 (+0,20%)

AEX 762,97 (+0,04%)

BEL 20 3.892,94 (-0,10%)

FTSE MIB 27.498,26 (+0,22%)

IBEX 35 9.273,90 (+0,69%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld, na een tegenvallend inflatiecijfer dat de Federal Reserve op koers hield voor meer renteverhogingen.

De inflatie liep in januari iets terug, maar niet zo snel als sommige economen verwachtten. De consumentenprijzen in de VS stegen nog altijd met 6,4 procent, tegen 6,5 procent in december. De kans is hierdoor groot dat de Fed niet alleen in maart de rente verhoogt, maar ook zal wijzen op de noodzaak om de rente verder te verhogen. Veel hoop dat na maart een pauze wordt ingelast hoeven beleggers dan ook niet te hebben.

Het cijfer herinnerde beleggers eraan dat dalende inflatiecijfers in voorgaande maanden geen garantie zijn van een verdere daling. "Dit cijfer is zuur nieuws voor marktdeelnemers en de Fed, die recent juichten over "desinflatie"," zei José Torres van Interactive Brokers. Volgens Torres waren de financiële condities verruimd en leidde dit tot volatiliteit in het inflatiecijfer.

De vraag is hoe ver de rente nu moet worden verhoogd. Fed-bestuurders deden geen duidelijke uitspraken. "Het lijkt erop dat markten voorbarig waren door te rekenen op renteverlagingen voor het einde van het jaar", zei Jack McIntyre van Brandywine Global.



De rente op tweejarige staatsleningen steeg van 4,534 naar 4,609 procent.



Op macro-economisch vlak werd eerder vanmiddag al bekend dat het vertrouwen onder kleine ondernemers in januari verbeterde. De vertrouwensindex steeg van 89,8 in december naar 90,3.

Bedrijfsnieuws

Het seizoen van kwartaalcijfers begint het einde te naderen. S&P500-bedrijven hebben in het vierde kwartaal gemiddeld 2 procent minder winst geboekt.

De volumes bij Coca-Cola zijn in het vierde kwartaal licht gedaald, terwijl de omzet steeg en iets hoger uitviel dan verwacht. Coca-Cola waarschuwde eerder al dat het stopzetten van de activiteiten in Rusland van invloed zou zijn op de resultaten. De winst per aandeel was conform de verwachting van analisten en de omzet zelfs iets beter. Het aandeel daalde 1,7 procent.

Restaurant Brands International, moederbedrijf van onder meer Burger King, schoot in het vierde kwartaal tekort ten opzichte van de marktverwachting. Het bedrijf kondigde ook het een nieuwe CEO aan. Het aandeel verloor 3 procent,

Hotelketen Marriott International steeg 4 procent na kwartaalcijfers die meevielen.

Autoverhuurbedrijf Avis Budget Group wist de verwachtingen in het vierde kwartaal wel te verslaan. Het aandeel steeg 11 procent.

S&P 500 index 4.136,13 (-0,03%)

Dow Jones index 34.089,27 (-0,46%)

Nasdaq Composite 11.960,15 (+0,57%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood.

Nikkei 225 27.474,07 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.281,32 (-0,4%)

Hang Seng 20.844,63 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0714. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0763.

USD/JPY Yen 133,11

EUR/USD Euro 1,0714

EUR/JPY Yen 142,63

MACRO-AGENDA:

00:00 Ondernemersvertrouwen - Eerste kwartaal (NL)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Januari (VK)

11:00 Industriële productie - December (eur)

11:00 Handelsbalans - December (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Januari (VS)

14:30 Empire State index - Februari (VS)

15:15 Industriële productie - Januari (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Februari (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kraft Heinz - Cijfers vierde kwartaal (VS)