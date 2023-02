Meer ondernemersvertrouwen in Nederland - CBS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het ondernemersvertrouwen in Nederland nam aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 in de meeste bedrijfstakken toe van licht negatief naar licht positief. Dit maakten het Centraal Bureau voor de Statistiek, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW woensdag bekend op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. De stemmingsindicator kwam uit op 6,4. De stemming was in alle bedrijfstakken positief, uitgezonderd de verhuur en handel van onroerend goed. Een kwartaal eerder noteerde de index nog op 0,9 negatief. In de bouwnijverheid was het ondernemersvertrouwen het hoogst van alle bedrijfstakken. Dit komt vooral door het positieve oordeel over de orderpositie en de verwachting over het uitbreiden van het personeel. In de horeca was de toename het grootst, en sloeg het sentiment om van negatief naar positief, net als in de groothandel. In de delfstoffenwinning was het ondernemersvertrouwen, ondanks een toename, negatief. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 verwachtte per saldo 14 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat voor de komende drie maanden. Een kwartaal eerder voorzag per saldo 24 procent van de ondernemers een verslechtering. Sinds vorig jaar overheerst het pessimisme onder ondernemers, in 2022 daalden de verwachtingen over het economisch klimaat elk kwartaal. De investeringsverwachtingen voor het lopende jaar zijn minder positief dan een jaar geleden. Bron: ABM Financial News

