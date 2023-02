Airbnb boekt winst

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Airbnb steeg dinsdag nabeurs nadat het bedrijf sterker dan verwachte resultaten bekendmaakte over het vierde kwartaal, en zich ook positief uitliet over het eerste kwartaal.

Het aandeel steeg in de handel nabeurs 9,7 procent.

Airbnb boekte een omzet van 1,9 miljard dollar, 24 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf had aangegeven te mikken op een omzet tussen 1,80 en 1,88 miljard en analisten rekenden gemiddeld op 1,86 miljard.

De winst per aandeel van 0,48 dollar was bijna het dubbele van de 0,25 dollar in de consensusverwachting.

Over heel 2022 werd een winst geboekt van 1,9 miljard dollar. Het was het eerste winstgevend jaar voor het bedrijf dat vakantieadressen uitwisselt.

"Vooruitkijkend naar 2023, zien we sterke vraag in het eerste kwartaal, ten teken dat consumentenvertrouwen om te reizen hoog blijft", aldus Airbnb. Het bedrijf reekent op een omzet van 1,75 tot 1,82 miljard dollar in het eerste kwartaal, waar de analistenconsensus uitgaat van 1,69 miljard. Vergeleken met een jaar eerder zou dit een omzetgroei van 16 tot 21 procent betekenen.

Vooral in Europa zijn vakantiegangers vroeg met het boeken van hun reizen in de zomer. In Latijns-Amerika stijgt het marktaandeel en in Azie zet het herstel door.