Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat de Amerikaanse regering aankondigde nog eens 26 miljoen vaten van zijn strategische olievoorraad te zullen verkopen.

Een maartfuture West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent lager op 79,06 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Vorig jaar werden al 180 miljoen vaten uit de reserve geput om de hogere olieprijzen te bestrijden na de invasie van Rusland in Oekraine in februari vorig jaar. Omdat er niet veel in de reserves is overgebleven, was er speculatie dat de geplande verkoop dit jaar zou worden geschrapt.

Rusland kondigde vorige week aan de olieproductie met 500.000 vaten per dag te verlagen vanaf maart, als tegenzet tegen de prijsplafonds die door de westerse landen zijn opgelegd.

De strategische reserve van de VS zal die verlaging in ieder geval op korte termijn tenietdoen, stelde het Sevens Report.

Ook de hoge inflatie in de VS zette de olieprijs onder druk. De consumentenprijzen waren in januari 0,5 procent hoger dan in december. Beleggers in olie vrezen dat er misschien minder vraag zal zijn naar brandstof, nadat in 2022 er ook relatief weinig brandstof werd verbruikt.