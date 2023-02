Wall Street blijft dichtbij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven dinsdag dichtbij huis, na een tegenvallend inflatiecijfer dat de Federal Reserve op koers hield voor meer renteverhogingen.

De S&P500-index steeg 0,1 procent tot 4.143,89 punten en de Dow Jones-index daalde 0,2 procent. Technologie-index Nasdaq klom 0,5 procent.

De consumentenprijzen in de VS stegen in januari met 6,4 procent, wat meer was dan verwacht. De kans is hierdoor groot dat de Fed niet alleen in maart de rente verhoogt, maar ook zal wijzen op de noodzaak om de rente verder te verhogen. Veel hoop dat na maart een pauze wordt ingelast hoeven beleggers dan ook niet te hebben.

De rente op tweejarige staatsleningen steeg van 4,534 naar 4,609 procent.



Op macro-economisch vlak werd eerder vanmiddag al bekend dat het vertrouwen onder kleine ondernemers in januari verbeterde. De vertrouwensindex steeg van 89,8 in december naar 90,3.

De euro/dollar handelde na de inflatiecijfers hoger maar zakte weer terug tot 1,0735. WTI-olie werd 1,2 procent goedkoper. OPEC stelde in zijn maandrapport de verwachte groeivraag voor olie in 2023 licht opwaarts bij en werd positiever over de economische groei.

Bedrijfsnieuws

De volumes bij Coca-Cola zijn in het vierde kwartaal licht gedaald, terwijl de omzet steeg en iets hoger uitviel dan verwacht. Coca-Cola waarschuwde eerder al dat het stopzetten van de activiteiten in Rusland van invloed zou zijn op de resultaten. De winst per aandeel was conform de verwachting van analisten en de omzet zelfs iets beter. Het aandeel daalde 1,3 procent.

Restaurant Brands International, moederbedrijf van onder meer Burger King, schoot in het vierde kwartaal tekort ten opzichte van de marktverwachting. Het bedrijf kondigde ook het een nieuwe CEO aan. Het aandeel verloor 3 procent,

Hotelketen Marriot International steeg 3 procent na kwartaalcijfers die meevielen.

Autoverhuurbedrijf Avis Budget Group wist de verwachtingen in het vierde kwartaal wel te verslaan. Het aandeel steeg 9,5 procent.