Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten na een hoger dan verwacht Amerikaans inflatiecijfer over januari.

De brede STOXX Europe 600 index eindigde 0,1 procent hoger op 462,40 punten. De Duitse DAX daalde 0,1 procent naar 15.380,56 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,1 procent hoger op 7.213,81 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.953,85 punten.

Alle aandacht ging dinsdag uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer voor januari dat uitkwam op 6,4 procent, tegen 6,5 procent in december. Er was vooraf door economen een sterkere daling voorzien tot 6,2 procent. De kerninflatie, zonder de prijzen voor energie en voeding, daalde nauwelijks, van 5,7 naar 5,6 procent. Er was gerekend op 5,5 procent.

"De kracht van de kerninflatie suggereert dat de Fed nog veel meer werk voor de boeg heeft om de inflatie terug te brengen naar 2 procent", zei Maria Vassalouy van Goldman Sachs.

"Desinflatie gaat door, maar langzamer dan de Fed prettig vindt", stelde Ronald Temple van Lazard. "De kerninflatie van deze maand komt neer op 5 procent op jaarbasis, te hoog om gerust te stellen. Om de cyclus van renteverhogingen te pauzeren, zal de Fed meer gedempte prijsstijgingen moeten zien en minder krapte op de arbeidsmarkt."

Een volgende richtpunt zouden de Amerikaanse producentenprijzen op donderdag kunnen zijn.

Verder bleek dat de eurozone in het vierde kwartaal nog een kleine economische groei van 0,1 procent doormaakte, zoals verwacht. De Nederlandse economie liet een groei van 0,6 procent zien na een kleine krimp een kwartaal eerder. Japan maakte eenzelfde groei door in het vierde kwartaal.

De werkloosheid in Oeso-landen bleef 4,9 procent in december, het laagste niveau ooit. In de eurozone is de werkloosheid 6,6 procent.

De olieprijs daalde, na een OPEC-rapport waaruit bleek dat dit jaar een groei van de vraag naar olie wordt verwacht van 2,3 miljoen vaten per dag. Dit is 100.000 vaten meer dan een maand eerder.

Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het rood op 79,01 dollar, terwijl voor een april-future Brent 85,40 dollar werd betaald, een daling van 1,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0721. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0723 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp sloot 10 procent lager. Het bedrijf zag in het eerste kwartaal de winst teruglopen, waarbij lagere prijzen en een terugval in de orders op de resultaten drukten.

Randstad boekte in het vierde kwartaal een beter resultaat dan verwacht, maar zag de omzet in januari wel licht onder druk staan. Het aandeel sloot 1 procent lager.

Telecomaandelen stegen nadat Liberty Global een belang van 4,9 procent in Vodafone kocht. Dit voedde speculatie over overnames in de sector.

Banken zoals Nordea, BNP Paribas en BBVA sloten hoger.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager na het inflatiecijfer. De S&P500 daalde 0,9 procent tot 4.101 punten. De Nasdaq daalde 0,9 procent.