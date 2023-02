Carrefour koopt eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carrefour gaat voor 800 miljoen euro eigen aandelen inkopen en heeft het dividend verhoogd met 8 procent. Dat maakte het Franse supermarktbedrijf dinsdagavond bekend. De kwartaalomzet steeg met 18 procent naar 25,4 miljard euro. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 11 procent in het kwartaal, met een groei van 5,6 procent in Frankrijk, waar bijna de helft van de omzet vandaan komt. De verkopen verschoven van non-food naar food. In Latijns-Amerika bedroeg de vergelijkbare omzetgroei zelfs 28 procent. De jaaromzet kwam daarmee uit op 81,4 miljard euro, 15,5 procent meer dan de 73,0 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst van 1,35 miljard euro over 2022 was hoger dan de 1,07 miljard euro een jaar eerder en ruim hoger dan de 999 miljoen euro die analisten gemiddeld hadden voorspeld. De operationele inkomsten stegen van 1,91 miljard naar 2,46 miljard euro en de terugkerende operationele inkomsten stegen van 2,27 miljard naar 2,38 miljard. Bron: ABM Financial News

