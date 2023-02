AEX sluit bijna onveranderd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag nagenoeg onveranderd geëindigd. De AEX steeg fractioneel op een slotstand van 762,97 punten.

De meeste aandacht ging vandaag uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in januari op jaarbasis met 6,4 procent, van 6,5 procent een maand eerder. De kerninflatie koelde af van 5,7 tot 5,6 procent.

In beide gevallen was dit wel licht tegenvallend, want de markt had gerekend op een inflatie van 6,2 procent en een kerninflatie van 5,5 procent.

"De desinflatoire (tragere inflatie) trend houdt in ieder geval aan", concludeerde ING.

Maar de inflatie blijft op maandbasis boven de 0,2 procent die nodig zou zijn om op termijn rond de doelstelling van 2 procent uit te komen. Tel daarbij op een werkloosheid die historisch laag blijft en de Fed zal de rente moeten blijven verhogen in maart "en mogelijk ook in mei", aldus ING.

De kans dat de Fed de rente in mei en eventueel ook in juni met 25 basispunten zal verhogen, is na het verschijnen van de inflatiedata toegenomen, bleek dinsdag uit de CME FedWatch Tool.

"Zelfs na de inflatiegegevens is het nog niet voorbij. Beleggers moeten donderdag ook de Amerikaanse producentenprijzen in de gaten houden", benadrukte marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland.

De euro/dollar handelde na het inflatierapport licht lager op 1,0721. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,788 procent.

WTI-olie werd anderhalf procent goedkoper. OPEC stelde in zijn maandrapport de verwachte groeivraag voor olie in 2023 licht opwaarts bij en werd positiever over de economische groei.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag ook aandacht voor diverse groeicijfers. De Japanse economie is in het vierde kwartaal met 0,6 procent gegroeid op jaarbasis. Dat gold ook voor de Nederlandse economie.

De economie in de eurozone groeide in het vierde kwartaal bescheiden op kwartaalbasis en met 1,9 procent op jaarbasis.

Stijgers en dalers

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een plus van rond de 2,5 procent. KPN steeg bijna 2 procent en Adyen rond een procent. Hekkensluiter Prosus verloor 2 procent.

Randstad verloor bijna een procent na cijfers. Volgens Jefferies overtrof Randstad de verwachtingen, terwijl KBC juist reden zag om het aandeel van de kooplijst te halen na de sterke prestaties van het aandeel in de afgelopen maanden.

Aperam deed goede zaken in de AMX, met een winst van meer dan 3,5 procent. OCI daalde ruim 5,5 procent na het openen van de boeken. De kunstmestproducent boekte in het vierde kwartaal van 2022 een vlakke omzet, terwijl de winst flink onder druk stond. ING sprak van een zwakke EBITDA. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 40,00 naar 35,00 euro.

In de AScX gingen de handen op elkaar voor Sif. De funderingsspecialist investeert 328 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles. Eenmaal gereed, naar verwachting in 2025, zorgt deze faciliteit dat de capaciteit van Sif stijgt naar 500 kiloton per jaar. ING wees op de terugverdientijd van 3 tot 4 jaar. Het aandeel Sif werd ruim 10 procent duurder.

Ebusco daalde na een tussentijdse update zo'n 3 procent. Die update leverde een gemengde boodschap op. Ebusco presenteerde een sterke groei, maar wel in combinatie met een vertraging bij de aflevering van bussen uit China, aldus Degroof Petercam.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren dinsdag rond het Amsterdamse slot duidelijk in het rood.