Unilever verkoopt merk Suave in Noord-Amerika

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft zijn merk Suave in Noord-Amerika verkocht aan Yellow Wood Partners. Dit meldde de levensmiddelenreus dinsdag zonder financiële details te verstrekken.



Het label omvat producten voor haarverzorging, huidverzorging en huidreiniging.



Buiten de Verenigde Staten en Canada blijft Unilever wel eigenaar van Suave.



De transactie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond, afhankelijk van onder meer de goedkeuring van toezichthouders. Bron: ABM Financial News

