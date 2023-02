Video: onzekerheid op energiemarkt groot

(ABM FN-Dow Jones) Er is veel onzekerheid in de energiemarkt. Dit zegt Hans van Cleef, verantwoordelijk voor Energy Research & Strategy bij Publieke Zaken voor de camera tegen ABM Financial News.

Er is onzekerheid over de economie, in de VS en wereldwijd, en dat drukt de olieprijs. Toch stijgt de vraag naar olie nog altijd, aldus Van Cleef, tot zelfs een nieuw record. Daarbij groeit de vraag harder dan de investeringen, voegde Van Cleef daaraan toe.

Het gemis aan export door Rusland wordt volgens Van Cleef nauwelijks gecompenseerd door OPEC+ en de VS.

Kortom, de kans op een stijgende olieprijs is volgens Van Cleef groter dan een dalende prijs.

De Europese gasprijs is de afgelopen maanden flink afgenomen en noteert flink lager dan de prijs afgelopen zomer. Evengoed ligt de gasprijs nog drie keer hoger dan voor 2021.

Een voordeel voor de toekomst is dat de Europese voorraden relatief nog goed gevuld zijn. "Dat betekent dat we minder hoeven te importeren, maar we kunnen natuurlijk niet meer naar Rusland kijken voor die import."

De grote vraag volgens Van Cleef is of we komend jaar weer net zo veel gas kunnen importeren als afgelopen jaar. Nu de Chinese economie weer open is, zal immers ook hier de vraag stijgen naar energie.

