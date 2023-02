Beursblik: Heineken dankt volumegroei voornamelijk aan herstel Azie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in 2022 de bierverkoop vermoedelijk zien stijgen, opnieuw dankzij het post-coronaherstel in Azië. Dit blijkt uit de verwachtingen van analisten in aanloop naar de cijfers van de brouwer op woensdagochtend. De analisten die bijdroegen aan de analistenconsensus zien de biervolumes op jaarbasis stijgen van 231,2 miljoen naar 257,1 miljoen hectoliter. Autonoom gaat het dan om een stijging van 7,1 procent. In Azië stegen de biervolumes in 2022 naar verwachting met 29,0 procent. Europa en de Amerika's waren vermoedelijk goed voor meer bescheiden plussen van 4,2 en 4,5 procent en Afrika en Oost-Europa voor 1,9 procent groei. De volumeverwachtingen in Noord- en Zuid-Amerika en Europa zijn naar beneden bijgesteld, maar dit wordt gecompenseerd door een sterker prijsklimaat, volgens Jefferies. Ook de EBIT-groeiverwachtingen zijn naar beneden bijgesteld, met name in Europa, aldus de analisten. Heineken waarschuwde eerder al voor aanzienlijke inflatiedruk in de tweede helft van 2022 en verwacht dat die ook in 2023 aanhoudt. De totale volumes van de brouwer stegen in 2022 volgens de consensus tot 288,7 miljoen hectoliter. De geconsolideerde omzet (beia) kan volgens de analistenverwachting uitkomen op 28,4 miljard euro, van 21,9 miljard euro een jaar eerder. Dat zou een autonome groei betekenen van bijna 21 procent. Vooral in Azië steeg de omzet behoorlijk, met een verwachte 34,3 procent. In Amerika's en Europa wordt gerekend op een groei van zo'n 18 procent. De geconsolideerde operationele winst moet in 2022 uitkomen op 4,4 miljard euro, met een groei van bijna 22 procent. In de Amerika's zal volgens de consensus sprake zijn van een krimp van 4,4 procent. De overige regio’s groeiden wel. Outlook Heineken verwacht voor 2023 op autonome basis een operationele winstgroei in de bandbreedte van 5 tot 10 procent. De markt rekent op 7,3 procent en Jefferies op 7 procent. Jefferies verwacht dat Heineken deze outlook woensdag zal herhalen. In Europa zal het bedrijf ook dit jaar last houden van de hoge energie- en gerstprijzen. "Hoewel het nog te vroeg is voor het bedrijf om de deflatie van grondstoffen in 2024 aan te geven, biedt een stabiele prijs van grondstoffen een ruggensteun voor 2024, wat het aandeel van Heineken zou moeten ondersteunen", aldus Jefferies. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.