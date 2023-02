OPEC verwacht iets meer vraag naar olie

(ABM FN-Dow Jones) OPEC verwacht dat de vraag naar olie in 2023 groeit met 2,3 miljoen vaten per dag, wat 100.000 vaten meer is dan waar het kartel een maand geleden op rekende. Dit bleek dinsdag uit het nieuwe maandelijkse rapport.

Daarmee zou de totale productie in 2023 uit moeten komen op 101,87 miljoen vaten per dag, van 99,55 miljoen vaten per dag in 2022.

OPEC werd iets positiever over de mondiale groei, die dit jaar moet uitkomen op 2,6 procent, van eerder 2,5 procent. Met name over de verwachte Chinese groei werd het kartel positiever, met een opwaarts bijstelling ten opzichte van een maand geleden van 4,8 naar 5,2 procent.

Ook de groeiverwachtingen voor de Verenigde Staten en de eurozone werden opwaarts bijgesteld, naar respectievelijk 1,2 en 0,8 procent.

Kijkend naar het aanbod verwacht het kartel dat de groei in niet-OPEC landen dit jaar 100.000 vaten lager uitkomt dan eerder voorspeld, op 1,4 miljoen vaten per dag.

Voor Rusland rekent OPEC op een lagere productie in 2023, van 10,13 miljoen vaten per dag, van eerder 10,18 miljoen vaten per dag. In 2022 was de productie nog 11,03 miljoen vaten per dag.

In januari produceerde OPEC zelf 49.000 vaten olie per dag minder, op een totaal van bijna 28,9 miljoen vaten per dag.