Wall Street licht hoger in aanloop inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet, in afwachting van een belangrijk inflatierapport. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent in de plus.

Gerekend wordt op een inflatie in de VS in januari van 6,2 procent en een kerninflatie van 5,4 procent. In december kwam de inflatie uit op 6,5 procent en de kerninflatie op 5,7 procent.

"Tot nu toe zijn de inflatiecijfers bemoedigend, ondanks het feit dat de cijfers van de afgelopen maand nog steeds ruim boven het streefniveau van de Fed liggen. De markt heeft zich gepositioneerd voor iets minder slecht nieuws vandaag, maar alles wat boven de marktverwachting uitkomt, zou de Amerikaanse beursrally die we tot nu toe dit jaar hebben gezien, schade kunnen berokkenen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag al bekend dat het vertrouwen onder kleine ondernemers in januari is verbeterd. De verrtrouwensindex steeg van 89,8 in december naar 90,3.

De euro/dollar handelt aan het begin van de middag 0,3 procent hoger op 1,0758. WTI-olie wordt anderhalf procent goedkoper in afwachting van het maandrapport van oliekartel OPEC.

Bedrijfsnieuws

Restaurant Brands International, moederbedrijf van onder meer Burger King, schoot in het vierde kwartaal tekort ten opzichte van de marktverwachting. Het bedrijf kondigde ook het een nieuwe CEO aan. Er wordt voorbeurs nog niet gehandeld in het aandeel.

Autoverhuurbedrijf Avis Budget Group wist de verwachtingen in het vierde kwartaal wel te verslaan. Het aandeel stijgt in de voorbeurshandel 2,5 procent.

Slotstand

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,1 procent op 4.137,29 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 34.245,93 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 11.891,79 punten.