Beursblik: hogere omzet Ahold Delhaize verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer omzet behaald dan in de drie maanden ervoor, terwijl de marge op kwartaalbasis is gedaald. Dit blijkt uit de analistenconsensus die Ahold zelf samenstelde en publiceerde.

Door de consensus wordt gerekend op een omzet van 23,3 miljard euro in het afgelopen kwartaal. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 22,4 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam opnieuw uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die in op zo'n 14,7 miljard euro. In Europa moet de omzet uitkomen op circa 8,6 miljard euro, volgens de consensus.

Volgens ING blijven de consumentenuitgaven in de VS sterk, ondanks de hoge inflatie, die inmiddels mogelijk heeft gepiekt. Recentere sectorgegevens tonen echter wel een Amerikaanse consument die zich voorzichtiger gaat gedragen. In Europa is eenzelfde beeld zichtbaar, maar daar zou Ahold in de meeste regio’s waar het actief is wel hebben geprofiteerd van sterke eindejaarsverkopen.

Jefferies rekent op wederom een "moeizaam" kwartaal in Europa, onder meer door zware concurrentie in België. Ook Bol.com zou het lastig hebben gehad, volgens de analisten.

Volgens de consensus zal de vergelijkbare groei in de VS in het vierde kwartaal uitkomen op 8,1 procent. De consensus rekent verder op een onderliggende operationele marge in de VS van 4,2 procent. Voor Europa komt de vergelijkbare groei vermoedelijk uit op 5,9 procent en de marge op 3,5 procent.

Dit resulteert volgens de analistenconsensus in een onderliggende groepsmarge van 3,8 procent in het vierde kwartaal, van 4,4 procent in de drie maanden ervoor.

Onderliggend rekenen de analisten verder op een operationele winst van 590 miljoen euro en een nettowinst van 589 miljoen euro.

In het vierde kwartaal van 2021 behaalde Ahold een omzet van 20,1 miljard euro met een groei van 3,2 procent. De onderliggende marge kwam toen uit op 4,2 procent.

2022

Voor heel 2022 mikt Ahold zelf op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent. Analisten gaan uit van 4,1 procent. Daarbij voorspelt de consensus voor heel het boekjaar een omzet van 86,9 miljard euro.

Ahold rekent voor 2022 verder op een lage dubbelcijferige stijging van de onderliggende winst per aandeel. De consensus rekent op een groei van 11,2 procent.

De vrije kasstroom zal circa 2,0 miljard euro bedragen, volgens de grootgrutter en hier houdt de markt ook rekening mee.

Outlook

Analisten van JPMorgan rekenen op een conservatieve outlook van Ahold voor 2023, wat "gebruikelijk" is in deze tijd van het jaar, en dus ook verwacht zou moeten worden door de markt.

Voor 2023 mikt de consensus op een groepsomzet van 89,6 miljard euro en een nettowinst van zo’n 2,4 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten ook uitkomen rond 2,4 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,0 procent. De vrije kasstroom schatten de analisten in op ruim 2 miljard euro.

Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken.