Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata over januari. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een stijging van 0,5 procent naar 464,00 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,4 procent op 15.461,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 7.247,08 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.987,10 punten. Volgens marktanalist Salah-Eddine Bouhmidi van IG gaat alle aandacht vandaag uit naar inflatiecijfers uit de VS. "Zelfs na de inflatiegegevens is het nog niet voorbij", zo stelde Bouhmidi. "Beleggers moeten donderdag ook de Amerikaanse producentenprijzen in de gaten houden." Als er geen verrassing komt, zou de rally kunnen doorzetten, denkt de analist van IG. De inflatie van de VS over januari wordt ingeschat op 0,4 procent op maandbasis tegen 0,1 procent in december, en op 6,2 procent op jaarbasis tegen 6,5 procent in december. De kerninflatie komt naar verwachting stabiel uit op 0,3 procent op maandbasis en op 5,5 procent op jaarbasis tegen een maand eerder 5,7 procent. De groei van de economie van de eurozone in het vierde kwartaal kwam in een nieuwe raming uit op 0,1 procent op kwartaalbasis en 1,9 procent op jaarbasis, gelijk aan de eerste raming. Sprekers zijn vandaag de Amerikaanse president Joe Biden en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, Wereldbank-president David Malpass, de voorzitter van de Fed van Dallas Lorie Logan, van New York John Williams, van Philadelphia Patrick Harker en de voorzitter van de centrale bank van Ierland Gabriel Makhlouf. Olie werd dinsdag ruim een procent goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het rood op 79,08 dollar, terwijl voor een april-future Brent 85,80 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent. Vanmiddag volgt het maandrapport van oliekartel OPEC. De euro/dollar noteerde op 1,0753. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0732 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0723 op de borden.



Bedrijfsnieuws Thyssenkrupp heeft in het eerste kwartaal de winst zien teruglopen, waarbij lagere prijzen en een terugval in de orders op de resultaten drukten. De koers van het aandeel Thyssenkrupp noteerde 8,7 procent lager. Randstad boekte in het vierde kwartaal een beter resultaat dan verwacht, maar zag de omzet in januari wel licht onder druk staan. De koers van het aandeel Randstad noteerde 1,8 procent . Parijs en Frankfurt kenden dan weliswaar een overwicht aan koersstijgingen, maar de stijgingen bleven beperkt van omvang. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg maandag 1,1 procent op 4.137,29 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 34.245,93 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 11.891,79 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.