Werkloosheid in Oeso-gebied blijft recordlaag

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in het Oeso-gebied is in december 2022 blijven staan op een recordlage 4,9 procent. Dit meldde de Parijse denktank dinsdag.

De werkloosheid in de Oeso-landen staat al zes maanden op dit niveau. In grote economieën als Duitsland, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten staat de werkloosheid ook rond de laagste niveaus ooit gemeten.

In de eurozone bleef de werkloosheid in december staan op 6,6 procent. In meer dan 70 procent van de landen in de muntunie stabiliseerde of daalde de werkloosheid, waarbij de grootste afname zichtbaar was in Oostenrijk.

Buiten Europa daalde de werkloosheid in december in de VS en Canada, en was in Japan, Australië en Mexico sprake van een stabiel niveau. In Colombia, Israël, Korea en Turkije steeg de werkloosheid in de laatste maand van 2022 wel.

In heel 2022 waren er in het Oeso-gebied net iets minder dan 34 miljoen mensen zonder baan. Dit is het laagste punt ooit sinds de denktank deze cijfers bijhoudt.