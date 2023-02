Valuta: euro kan naar 1,08 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag weer rond de 1,0750 na maandagnacht naar 1,0652 dollar te zijn gedaald. Dat herstel kan doorzetten naar 1,08 dollar. "Dan is het wel zaak als de Amerikaanse inflatiecijfers van vanmiddag lager uitkomen dan verwacht", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. De Inflatie van de VS over januari wordt ingeschat op 0,4 procent op maandbasis tegen 0,1 procent in december, en op 6,2 procent op jaarbasis tegen 6,5 procent in december. De kerninflatie komt naar verwachting stabiel uit op 0,3 procent op maandbasis en op 5,5 procent op jaarbasis tegen een maand eerder 5,7 procent. Van der Meer schat in dat vandaag en in de rest van de week vooral diverse monetaire zwaargewichten voor beweging kunnen zorgen. "De markt lijkt de laatste tijd vooral richting te zoeken en wil zoveel als mogelijk duidelijkheid verschaft krijgen over het komende rentebeleid van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Wat die laatste betreft kijkt de markt ook vooral naar woensdag als voorzitter Christine Lagarde een toespraak in Straatsburg houdt", aldus Van der Meer. De groei van de economie van de eurozone in het vierde kwartaal kwam in een nieuwe raming uit op 0,1 procent op kwartaalbasis en 1,9 procent op jaarbasis, gelijk aan de eerste raming. Sprekers zijn vandaag de Amerikaanse president Joe Biden en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, Wereldbank-president David Malpass, de voorzitter van de Fed van Dallas Lorie Logan, van New York John Williams, van Philadelphia Patrick Harker en de voorzitter van de centrale bank van Ierland Gabriel Makhlouf. De euro noteerde dinsdag 0,4 procent hoger op 1,0761 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8824 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,2194 dollar. Bron: ABM Financial News

