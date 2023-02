Beursupdate: bescheiden winst voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 764,94 punten.

Volgens marktanalist Salah-Eddine Bouhmidi van IG Nederland gaat alle aandacht vandaag uit naar inflatiecijfers uit de VS.

"Meevallende groei en vertragende inflatie stemmen beleggers nog altijd positief", stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

Wiersma wees op de berichtgeving van de New York Fed, dat Amerikaanse huishoudens dit jaar een gemiddelde vertraging van de groei van hun inkomen voorzien van 4,6 naar 3,3 procent. "Dat is de sterkste neerwaartse bijstelling in bijna tien jaar. Het sterkt de verwachting dat de loondruk de komende maanden zal afnemen, de inflatie verder zal vertragen en de centrale bank de beleidsrente niet veel verder meer zal verhogen", aldus Wiersma. Beleggers reageerden volgens de expert van ING enthousiast op het bericht.

Of de huidige rally doorzet, hangt volgens Wiersma voor een belangrijk deel af van de inflatiecijfers die vanmiddag worden gepubliceerd. Er wordt een inflatie op jaarbasis verwacht van 6,2 procent.

"Zelfs na de inflatiegegevens is het nog niet voorbij", zo stelde Bouhmidi. "Beleggers moeten donderdag ook de Amerikaanse producentenprijzen in de gaten houden." Als er geen verrassing komt, zou de rally kunnen doorzetten, denkt de analist van IG.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0762. De olieprijzen daalden met een procent tot 79,33 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won KPN 1,7 procent, net als ArcelorMittal. Prosus gaf juist 1,9 procent prijs. Randstad steeg 1,1 procent na cijfers. Volgens Jefferies overtrof Randstad de verwachtingen, terwijl KBC juist reden zag om het aandeel van de kooplijst te halen na de sterke prestaties van het aandeel in de afgelopen maanden.

In de AMX was OCI de dissonant na cijfers met een koersdaling van ongeveer 6,0 procent. De kunstmestproducent boekte in het vierde kwartaal van 2022 een vlakke omzet, terwijl de winst flink onder druk stond. ING sprak van een zwakke EBITDA. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 40,00 naar 35,00 euro.

Inpost en PostNL verloren tot twee procent.

In de AScX gingen juist de handen op elkaar voor Sif. De funderingsspecialist investeert 328 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles. Eenmaal gereed, naar verwachting in 2025, zorgt deze faciliteit dat de capaciteit van Sif stijgt naar 500 kiloton per jaar. ING wees op de terugverdientijd van 3 tot 4 jaar. Het aandeel Sif werd 10,8 procent duurder.

Ebusco daalde na een tussentijdse update 2,6 procent. Die update leverde een gemengde boodschap op. Ebusco presenteerde een sterke groei, maar wel in combinatie met een vertraging bij de aflevering van bussen uit China, aldus Degroof Petercam.