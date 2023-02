Beursblik: ING verhoogt koersdoel Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Marel verhoogd van 3,60 naar 4,10 euro met een onveranderd Houden advies, na een sterk laatste kwartaal van een moeilijk 2022. Dit bleek uit een rapport van analist Tijs Hollestelle. De analist verwacht een omzetgroei van 8,5 procent in 2023, waarvan 3,2 procent autonoom, voornamelijk gedreven door een hogere vraag in de divisie die zich richt op gevogelte. De vraag naar vlees- en viseiwitten zou de komende tijd onder druk kunnen blijven staan door de inflatiedruk, denkt Hollestelle. Marel heeft aangegeven de schuld in 2023 te willen terugbrengen, wat Hollestelle als positief beschouwt. Maar de eerste stap daartoe ging wel ten koste van het dividend, dat aanzienlijk onder de schatting van ING uitkwam. Waar de bank rekende op 3,01 eurocent per aandeel, krijgen aandeelhouders slechts 1,56 eurocent uitgekeerd. Bron: ABM Financial News

