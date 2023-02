Beursblik: Sif kondigt eindelijk Rotterdamse uitbreiding aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Sif Group heeft eindelijk de uitbreidingsplannen op de Rotterdamse Maasvlakte aangekondigd. Dit stelde ING dinsdag. Volgens de bank had Sif ook niet veel keuze meer dan het doorzetten van de plannen. De investering van 328 miljoen euro is een stuk hoger dan de 288 miljoen euro waarop ING rekende. Sif verwacht dankzij de uitbreiding in 2025 een EBITDA van minimaal 135 miljoen euro en van ten minste 160 miljoen euro in 2026 en daarna. Dat is meer dan ING had getaxeerd, en daarmee is de terugverdienperiode van de investering 3 tot 4 jaar, zoals Sif zelf aangaf. De injectie van 100 miljoen euro door klanten voor de bouw van de nieuwe faciliteit in Rotterdam had ING niet voorzien en wordt door de bank verwelkomd als een blijk van vertrouwen door deze partijen. ING heeft een Houden advies voor het aandeel Sif met een koersdoel van 10,00 euro. De koers van het aandeel Sif noteerde dinsdag op een groen Damrak 12,6 procent hoger op 12,30 euro. Bron: ABM Financial News

