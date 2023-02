Beursblik: ING verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 350,00 naar 400,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Marc Hesselink besloot zijn koersdoel voor AMSI in aanloop naar de kwartaalcijfers te verhogen. Die cijfers komen op 28 februari nabeurs, maar medio januari maakte ASMI al voorlopige cijfers bekend. En die waren volgens Hesselink erg sterk, zowel voor de omzet als de orderinstroom. Op 28 februari zal Hesselink daarom vooral letten op de outlook van ASMI voor het lopende eerste kwartaal en op uitspraken voor heel 2023. "We zijn nogal positief gestemd, omdat we denken dat de meeste eindmarkten van ASMI het goed zullen blijven doen", merkte Hesselink op. Daarnaast profiteert ASMI van het wegebben van de verstoringen in de aanvoerketen en van het goed gevulde orderboek. ASMI blijft op de favorietenlijst van ING. "Het winstmomentum is sterk en er is ruimte [voor ASMI] om de verwachtingen te blijven verslaan." Bron: ABM Financial News

