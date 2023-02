Beursblik: zwakke EBITDA bij OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het vierde kwartaal een zwakke EBITDA geboekt. Dit oordeelde ING dinsdag. OCI boekte een aangepaste EBITDA van 669 miljoen dollar, beduidend minder dan de 832 miljoen dollar waarop de consensus mikte. Analist Stijn Demeester wees op onder meer uitval door weersomstandigheden in de VS en verliezen op hedges, naast lagere verkoopprijzen. ING verwacht dat de stikstofprijzen evenwel boven de historische gemiddelden blijven liggen. Voor de methanolactiviteiten voorziet ING dat OCI profiteert van de heropening van de Chinese economie en de lagere gasprijzen. ING verwacht nog steeds dat de consensus voor 2023 met 15 procent naar beneden moet, tot 2,8 miljard dollar. ING handhaafde desalniettemin het koopadvies op OCI met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel OCI daalde dinsdagochtend met 5,6 procent tot 29,20 euro. Bron: ABM Financial News

