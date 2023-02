Beursblik: KBC haalt Randstad van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het advies voor Randstad verlaagd van Kopen naar Houden met handhaving van het koersdoel op 57,00 euro. Dit bleek uit een analyse door de bank van de kwartaalresultaten van Randstad. KBC voerde als argument voor het lagere advies aan dat de koers de afgelopen maanden sterk is gestegen. Wel merkte KBC op dat de onderliggende EBITA van Randstad in het vierde kwartaal harder steeg dan voorzien. En dat dit lukte ondanks een vertraging in de aanwerving door bedrijven. De koers van het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 60,06 euro. Bron: ABM Financial News

