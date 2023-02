Groei Nederlandse export houdt aan

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse export is in december in vrijwel hetzelfde tempo gegroeid als een maand eerder. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De export steeg in december met 4,7 procent op jaarbasis, na een plus van 5,0 procent in november en 9,2 procent in oktober.

Er werden vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd. De export van chemische producten was echter lager.

Het volume van de goederenimport was in december 4,5 procent groter dan in december 2021.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in februari gunstiger dan in december.