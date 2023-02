Beursblik: gemengde boodschap Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft dinsdag een sterke groei gepresenteerd, maar wel in combinatie met een vertraging bij de aflevering van bussen uit China. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam. Ebusco wees op een opleving van corona in China, waardoor de verscheping van 21 bussen vertraging opliep. Deze zullen hierdoor pas dit jaar bijdragen aan de omzet. Als gevolg droegen 261 bussen bij aan de omzet in 2022, tegen een eerdere verwachting van 285 bussen. Van Beek zal hierop zijn taxaties voor 2022 aanpassen. Ook wees Ebusco op hogere transportkosten door de verstoringen in de aanvoerketen. Een deel van de onderdelen moest per vliegtuig worden toegestuurd in plaats van per boot. "De aanvoerketen blijft een uitdaging", aldus Van Beek. Het orderboek was eind 2022 gevuld met 1.474 bussen tegen 325 bussen eind 2021. "Een scherpe stijging", zo merkte de analist van Degroof op, tegelijk ook wijzend op de sterke stijging van het personeelsbestand. Dat zou zich moeten vertalen in een sterke volumegroei in 2023, denkt hij. "Het is bemoedigend dat de situatie verbetert, maar het blijft belangrijk dat Ebusco aantoont dat het zijn productielijn voor de 3.0 bussen efficiënt kan exploiteren", vindt Van Beek, die een koopadvies op Ebusco heeft met een koersdoel van 26,00 euro. Het aandeel Ebusco daalt dinsdag 3,2 procent naar 13,44 euro. Bron: ABM Financial News

