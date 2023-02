Groei voor Nederlandse economie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal gegroeid. Dit bleek dinsdag uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei bedroeg 0,6 procent in vergelijking tot het derde kwartaal, toen er een krimp van 0,2 procent op kwartaalbasis werd opgetekend. De groei in het vierde kwartaal werd volgens het CBS breed gedragen, waarbij het handelssaldo en de consumptie door huishoudens de grootste bijdrage leverden. In de meeste bedrijfstakken steeg in het vierde kwartaal van 2022 de toegevoegde waarde, dat wil zeggen het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten, ten opzichte van het derde kwartaal. De zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid droegen het meest bij aan de groei in het vierde kwartaal. De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid nam van alle bedrijfstakken, met 2,3 procent, het sterkst toe. De zakelijke dienstverlening groeide met 0,9 procent minder hard, maar drukt een grotere stempel op de economie dan de bouw. Bron: ABM Financial News

