Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel OCI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor OCI verlaagd van 40,00 naar 35,00 euro bij handhaving van het Houden advies. In het vierde kwartaal schoot de EBITDA van OCI "duidelijk" tekort, aldus analist Frank Claassen, onder meer door eenmalige factoren waaronder verliezen op hedges en uitval als gevolg van weersomstandigheden. Degroof mikte op een EBITDA van 767 miljoen dollar, maar dit werd uiteindelijk 669 miljoen dollar. Claassen vindt de ondertoon in de outlook van OCI wel positief. De analist verlaagde zijn taxaties voor de EBITDA met dubbele cijfers, als gevolg van de lagere stikstofprijzen, en kwam zodoende tot een lager koersdoel. Het aandeel OCI daalde dinsdagochtend met 4,5 procent tot 29,54 euro. Bron: ABM Financial News

