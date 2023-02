Gasunie wil LNG-capaciteit in Eemshaven en Rotterdam vergroten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Gasunie

(ABM FN-Dow Jones) De Gasunie wil de LNG-import blijven verhogen en kijkt daarom naar uitbreidingen van de bestaande capaciteit in Eemshaven en op de Maasvlakte, terwijl een extra terminal in Terneuzen niet haalbaar blijkt. Bij Gate Terminal op de Maasvlakte gaat het om een mogelijke vierde tank met een capaciteit van 4 miljard kubieke meter aardgas. In Eemshaven wordt een technische optimalisatie van de bestaande installatie onderzocht. De ambitie van EemsEnergyTerminal is nog dit jaar 9 miljard kubieke meter aardgas aan te kunnen, om vervolgens door te groeien naar 10 miljard kubieke meter aardgas. Een nieuwe drijvende LNG-terminal in de haven van Terneuzen op korte termijn is niet realiseerbaar, zo bleek uit een recent haalbaarheidsonderzoek. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.