AEX nipt hoger van start gegaan, OCI -4% na cijfers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger naar 763,62 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen won alleen vastgoedfonds Unibail meer dan een procent. Prosus was daarnaast het enige fonds dat meer dan een procent prijs gaf. Randstad daalde een half procent na cijfers. In de AMX was OCI de dissonant na cijfers met een koersdaling van ongeveer vier procent. De kunstmestproducent boekte in het vierde kwartaal van 2022 een vlakke omzet, terwijl de winst flink onder druk stond. In de AScX gingen juist de handen op elkaar voor Sif. De funderingsspecialist investeert 328 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles. Eenmaal gereed, naar verwachting in 2025, zorgt deze faciliteit dat de capaciteit van Sif stijgt naar 500 kiloton per jaar. Het aandeel Sif werd 5,5 procent duurder. Ebusco daalde na een tussentijdse update 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

