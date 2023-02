TUI ziet resultaten sterk verbeteren in eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TUI heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet zien stijgen. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de reisorganisatie. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 december, kwam de omzet uit op 3,8 miljard euro, ten opzichte van 2,4 miljard euro in hetzelfde kwartaal vorig boekjaar. 3,3 miljoen klanten vertrokken op reis in het afgelopen kwartaal, een stijging met 1 miljoen klanten ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is op vergelijkbare basis circa 93 procent van het aantal klanten uit het eerste kwartaal van 2019. Daarmee zit TUI weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie. De onderliggende EBIT bleef negatief, maar liet eveneens een sterke verbetering optekenen. De EBIT was nog 153 miljoen euro negatief, tegenover 273,6 miljoen euro negatief in het eerste kwartaal een jaar eerder. Bijna alle divisies van de groep droegen bij aan de verbetering. TUI verwacht voor het lopende boekjaar een "aanzienlijke" verbetering van de onderliggende EBIT, hetgeen wordt ondersteund door een positieve ontwikkeling in het aantal boekingen. Er werden in het afgelopen kwartaal zowel in het VK als in Duitsland nieuwe boekingsrecords opgetekend. Bron: ABM Financial News

