AEX start vermoedelijk afwachtend in aanloop naar inflatiecijfers VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index kwamen een uur voor de beursgong nog niet echt van hun plaats.

Maandag startte de AEX nog afwachtend aan de handelsdag met een lege agenda en Amerikaanse inflatiecijfers in het vooruitzicht. Kort na de opening draaide het sentiment echter naar positief, en de index wist de winsten steeds verder uit te breiden, met een stijging bij de slotzoemer van 1,4 procent op een slotstand 762,64 punten.

Ook Wall Street wist maandag de weg omhoog te vinden. Hoofdgraadmeter S&P 500 klom ruim een procent, terwijl techbeurs Nasdaq anderhalf procent wist bij te schrijven.

Vanmiddag zullen alle ogen gericht zijn op de vrijgave om 14:30 uur van de Amerikaanse inflatie in januari. Vermoedelijk is de Amerikaanse inflatie gedaald naar 6,2 procent, en de kerninflatie naar 5,4 procent. In december kwam de inflatie in de VS nog uit op 6,5 procent en de kerninflatie op 5,7 procent.

Als de verwachtingen worden ingelost, dan zal er sprake zijn van de zevende maand op rij dat de inflatie afzwakt. Valt het cijfer echter hoger uit dan verwacht, dan zal dit druk op de Amerikaanse Federal Reserve kunnen zetten om de rente flink te blijven opvoeren.

"Alle ogen zijn gericht op het inflatie-rapport [...] omdat dit rapport waarschijnlijk de koers van de markt voor de rest van het eerste kwartaal en daarna zal bepalen”, zei analist Greg Bassuk van AXS Investments.

"De weg naar aanzienlijk lagere inflatiecijfers zal niet gemakkelijk zijn", waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING al, over met name de Europese inflatie ontwikkeling. "Voorlopig zijn het lagere energieprijzen en dus basiseffecten, alsook overheidsinterventies die de nominale inflatie drukken, en niet een breder proces van desinflatie”, aldus de econoom.

In Azië houden beleggers vanochtend hun kaarten tegen de borst in afwachting van het cruciale Amerikaanse inflatiecijfer. De hoofdindices noteren wel overwegend in het groen, maar de winsten blijven bescheiden.

Intussen is het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen al over zijn piek heen, nu 69 procent van de bedrijven in de S&P500 index hun resultaten hebben bekendgemaakt.

Zoals altijd zijn de resultaten gemiddeld beter dan verwacht, maar het verschil is kleiner dan normaal, met een meevaller van 1,1 procent gemiddeld, terwijl dit de afgelopen tien jaar gemiddeld 6,4 procent was volgens FactSet.

De Amerikaanse olie-future geeft vanochtend krap een procent prijs en noteert daarmee weer onder de 80 dollargrens. Maandagavond won de future nog een half procent.

Analist Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors sprak van een dunne handel op maandag op alle markten, "in afwachting van de inflatiecijfers" van vanmiddag.

Het Amerikaanse inflatierapport kan de dollar in beweging zetten en daarmee ook de olieprijzen, zeker als blijkt dat de Federal Reserve de rente verder moet verhogen dan de markt momenteel verwacht.

Bedrijfsnieuws

Randstad presteerde in het vierde kwartaal van 2022 duidelijk beter dan voorzien en kondigde een aandeleninkoop aan. Afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 6,75 miljard naar net iets meer dan 7,0 miljard euro. De onderliggende EBITA kwam in het vierde kwartaal uit op 364 miljoen euro met een marge van 5,2 procent. De analistenconsensus wees vooraf op 329 miljoen euro met een marge van 4,7 procent. Vanaf april dit jaar wil Randstad voor circa 400 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

OCI heeft in het vierde kwartaal van 2022 een vlakke omzet geboekt, terwijl de winst flink onder druk stond, mede door lagere verkoopprijzen. OCI merkte op dat de stikstofprijzen recent onder druk stonden, maar dat de fundamentals van de sector gezond blijven, met een hogere winstgevendheid van boeren, lage graanvoorraden en een verbeterde betaalbaarheid van stikstof. OCI verwacht dan ook een herstel in de vraag.

Ebusco is het jaar 2022 geëindigd met een recordorderboek, maar waarschuwde wel dat er in 2022 minder bussen bijdragen aan de omzet dan eerder werd verwacht. Door een opleving van corona in China, liep de verscheping van 21 bussen vertraging op. Deze zullen hierdoor pas dit jaar bijdragen aan de omzet. Als gevolg droegen 261 bussen bij aan de omzet in 2022, tegen een eerdere verwachting van 285 bussen.

Sif investeert 328 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles. Eenmaal gereed, naar verwachting in 2025, zorgt deze faciliteit dat de capaciteit van Sif stijgt naar 500 kiloton per jaar. Sif verwacht in 2025 een EBITDA van minimaal 135 miljoen euro en van ten minste 160 miljoen euro in 2026 en daarna.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 1,1 procent op 4.137,29 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 34.245,93 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 11.891,79 punten.