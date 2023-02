Thyssenkrupp ziet winst teruglopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft in het eerste kwartaal van het huidige gebroken boekjaar de winst zien teruglopen, waarbij lagere prijzen en een terugval in de orders op de resultaten drukten. Dit maakte het Duitse industriële conglomeraat dinsdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 december, boekte Thyssenkrupp een aangepaste EBIT van 254 miljoen euro tegen 378 miljoen euro een jaar eerder, op een omzet van 9,02 miljard euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus, mikten op een aangepaste EBIT van 175 miljoen euro op een omzet van 9,06 miljard euro. Onder de streep restte een nettowinst van 75 miljoen euro, een flinke daling ten opzichte van de 106 miljoen euro een jaar eerder. Thyssenkrupp wees op een normalisering van de prijzen, vooral bij de divisie Materials Services, terwijl ook de orderinstroom, omzet en aangepaste EBIT bij Multi Tracks terugliepen. Outlook Het Duitse conglomeraat bevestigde zijn doelstellingen voor het huidige boekjaar. Het aangepaste EBIT-resultaat zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van 500 tot 1 miljard euro. Dit was afgelopen jaar nog 2,1 miljard euro. Het nettoresultaat zal in het lopende boekjaar minstens breakeven zijn. Dit geldt ook voor de vrije kasstroom. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.