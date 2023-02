Vlakke omzet OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het vierde kwartaal van 2022 een vlakke omzet geboekt, terwijl de winst flink onder druk stond, mede door lagere verkoopprijzen. Dit bleek uit cijfers van de kunstmestfabrikant dinsdagochtend. In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet circa 2,2 miljard dollar, grofweg gelijk aan het niveau van een jaar eerder, terwijl de aangepaste EBITDA met 36 procent daalde tot 669 miljoen dollar. OCI wees hier onder meer op lagere verkoopprijzen, verliezen uit hedges en weergerelateerde uitvallen in de VS. Ook verkocht het bedrijf geen Europese emissierechten in het afgelopen kwartaal, hetgeen eerder nog een flinke bijdrage leverde aan de resultaten. Onder de streep restte een aangepaste winst van 205 miljoen dollar, een ruimschootse halvering ten opzichte van de 447 miljoen dollar een jaar eerder. De vrije kasstroom bedroeg 11 miljoen dollar negatief, nadat er 427 miljoen dollar naar minderheidsaandeelhouders stroomde. Jaarcijfers In heel 2022 stegen de resultaten wel flink ten opzichte van 2021. Zo trok de omzet met 54 procent aan tot 9,7 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA met eveneens 54 procent steeg tot 3,9 miljard dollar. Daardoor restte onder de streep een aangepaste nettowinst van 1,3 miljard dollar, 84 procent hoger dan de winst in 2021. Het EBITDA-resultaat lag grofweg in lijn met de taxaties van ING en Berenberg. In het afgelopen jaar bracht OCI de schulden met 1,06 miljard dollar terug tot 1,16 miljard dollar per ultimo december. Dividend OCI bevestigde een tussentijds dividend uit te willen keren van 3,50 euro per aandeel over de tweede jaarhelft. Dit wordt in april uitgekeerd. Outlook OCI merkte op dat de stikstofprijzen recent onder druk stonden, maar dat de fundamentals van de sector gezond blijven, met een hogere winstgevendheid van boeren, lage graanvoorraden en een verbeterde betaalbaarheid van stikstof. OCI verwacht dan ook een herstel in de vraag. De outlook voor de methanolactiviteiten noemde OCI positief, nu de Chinese economie heropent. ING mikt voor 2023 op een aangepaste EBITDA van circa 2,6 miljard dollar. Berenberg mikt voor dit jaar op 3,2 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

