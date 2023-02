Sif investeert in nieuwe Rotterdamse fabriek Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Sif investeert 328 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles. Dit maakte het funderingsbedrijf maandagavond laat bekend. "Zo verstevigen wij ons absolute wereldwijde leiderschap", zei CEO Fred van Beers in een toelichting dinsdag. Eenmaal gereed, naar verwachting in 2025, zorgt deze faciliteit dat de capaciteit van Sif stijgt naar 500 kiloton per jaar. Sif verwacht in 2025 een EBITDA van minimaal 135 miljoen euro en van ten minste 160 miljoen euro in 2026 en daarna. "Dit resulteert in een terugverdientijd van 3 tot 4 jaar." Twee klanten wist Sif al aan zich te binden, waarvan Ecowende, van Shell en Eneco, er één is. Deze joint venture zal 348 kiloton afnemen. Ook is er een langjarige raamovereenkomst overeengekomen met Equinor. De financiering wordt deels gedaan door de eerste klanten, die 100 miljoen euro bijdragen, en daarnaast zal Sif 50 miljoen euro ophalen met een claimemissie. Deze emissie is volledig onderschreven door grootaandeelhouder Egeria voor 11,50 euro per aandeel. Verder investeert Equinor 50 miljoen euro in preferente aandelen en Invest-NL en een groep banken zorgen voor financiering. De definitieve investeringsbeslissing is nog wel afhankelijk van een paar zaken, waaronder de toekenning van een bouwvergunning. Maar volgens Sif liggen alle procedures vooralsnog op schema. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.