Europese beurzen openen naar verwachting voorzichtig

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet, in afwachting van een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer.

IG voorziet een openingsverlies van 17 punten voor de Duitse DAX en een plus van 3 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 7 punten hoger te openen.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is deze week "extreem belangrijk" voor beleggers.

"Het belangrijkste punt voor wat betreft het monetaire beleid van de Fed en de Amerikaanse economie zijn de inflatiecijfers."

"Eén van de belangrijkste redenen voor de scherpe koersval van de Amerikaanse dollar sinds de hoogste niveaus in 22 jaar in oktober, is de gedachte dat de inflatie in de VS heeft gepiekt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel dat misschien daadwerkelijk het geval is, betekent dat niet dat de inflatie zo snel zal terugvallen als dat deze is gestegen", denkt Hewson.

Hewson wijst hier weliswaar op de lagere energieprijzen, maar daartegenover staat dat de Chinese economie er dit jaar vermoedelijk een stuk beter voorstaat. "Dat betekent onvermijdelijk dat de inflatie hardnekkig kan blijken."

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam stonden halfgeleiders in de schijnwerpers. Besi won bijna 2,5 procent, terwijl ASMI en ASML tot 1,5 procent bijschreven. ING verhoogde het koersdoel voor Besi van 75,00 naar 85,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Sectorgenoot ASML kreeg van Morgan Stanley een koersdoelverhoging. Het koersdoel voor de Veldhovense toeleverancier ging van 700,00 naar 770,00 euro.

Orpea behaalde in het vierde kwartaal van 2022 een hogere omzet, kondigde de noodlijdende Franse uitbater van rusthuizen maandagochtend aan. Orpea moet maar liefst drie kapitaalverhogingen doorvoeren om het hoofd boven water te houden. Het bedrijf waarschuwde maandag nog eens dat deze kapitaalverhogingen tot een "gigantische" verwatering zullen leiden voor de aandeelhouders. Het aandeel sloot ruim`16 procent lager.

In Parijs won L'Oreal ruim 3,5 procent. Stellantis was met een verlies van ruim anderhalf procent de grootste daler in de CAC 40.

Henkel won in Frankfurt anderhalf procent en Beiersdorf bijna 2 procent. Hekkensluiter in de DAX was Covestro, met een verlies van een procent. Ook Siemens Healthineers verloor bijna een procent.

Euro STOXX 50 4.243.57 (+1,1%)

STOXX Europe 600 462,03 (+0,9%)

DAX 15.397,34 (+0,6%)

CAC 40 7.208,59 (+1,1%)

FTSE 100 7.947,60 (+0,8%)

SMI 11.209,34 (+0,7%)

AEX 762,64 (+1,4%)

BEL 20 3.896,88 (+0,2%)

FTSE MIB 27.438,61 (+0,6%)

IBEX 35 9.210,30 (+1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet, na maandag in het groen te zijn geëindigd.

"Gezien de hawkish toon van de Fed vorige week zullen alle ogen gericht zijn op het inflatierapport over januari op dinsdag. Een hoger dan voorzien inflatiecijfer zal volgens handelaren meer op een trend dan op een eenmalige gebeurtenis lijken en kan een meer diepgaand effect hebben op de visie van de markt op de piekrente", stelde SPI Asset Management.

Gerekend wordt op een inflatie in de VS in januari van 6,2 procent en een kerninflatie van 5,4 procent. In december kwam de inflatie uit op 6,5 procent en de kerninflatie op 5,7 procent.

"Het gaat erom op welk niveau de inflatie zich begint te stabiliseren", aldus Peter Garnry van Saxo Bank. Anders zal de Fed in een positie komen waarin ze meer moet doen of de rente langer hoog moet houden dan de markt momenteel berekent, aldus de marktstrateeg.

Intussen is het kwartaalcijferseizoen al over zijn piek heen, nu 69 procent van de bedrijven in de S&P500 index hun resultaten hebben bekendgemaakt.

Zoals altijd zijn de resultaten gemiddeld beter dan verwacht, maar het verschil is kleiner dan normaal, met een meevaller van 1,1 procent gemiddeld, terwijl dit de afgelopen tien jaar gemiddeld 6,4 procent was volgens FactSet.

De olieprijs steeg tot boven de 80 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Blue Apron verloor circa 8,5 procent. Het bedrijf wil 70 miljoen dollar ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Twilio gaat 17 procent van zijn personeel ontslaan, om zo de kosten te verlagen en de marges op te voeren. Met de ontslagronde is vermoedelijk 100 tot 135 miljoen dollar gemoeid. De meeste kosten zullen in de eerste jaarhelft worden geboekt. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Meta steeg 3 procent na een bericht in de Financial Times dat het moederbedrijf van Facebook wacht met het vaststellen van de budgetten van diverse teams, terwijl een nieuwe ontslagronde wordt voorbereid.

Nikola won bijna 4 procent. The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf is begonnen met de productie van waterstof in fabrieken. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van een netwerk van waterstof als emissieloze brandstof voor vrachtwagens.

Bank- en betalingsconglomeraat Fidelity National Information Services is bezig met de voorbereidingen om op te splitsen. Een groot deel van de merchant divisie bestaat uit Worldpay, dat FIS in 2019 kocht voor 43 miljard dollar. Sindsdien verloren de aandelen van het bedrijf meer dan de helft van hun waarde. Het aandeel sloot maandag 12,5 procent in het rood.

S&P 500 index 4.137,29 (+1,1%)

Dow Jones index 34.245,93 (+1,1%)

Nasdaq Composite 11.891,79 (+1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vanochtend verdeeld.

Nikkei 225 27.595,34 (+0,6%)

Shanghai Composite 282,04 (-0,1%)

Hang Seng 21.112,65 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteert vanochtend op 1,0736. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0723.

USD/JPY Yen 131,88

EUR/USD Euro 1,0736

EUR/JPY Yen 141,59

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Vierde kwartaal (Jap)

06:30 Industriële productie - December (Jap)

08:00 Werkloosheid - December (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - December (NL)

09:30 Economische groei - Vierde kwartaal (NL)

09:30 Internationale handel - December (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (eur)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Januari (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:15 Randstad - Cijfers vierde kwartaal (NL)

13:00 Coca-Cola - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Restaurant Brands International - Cijfers vierde kwartaal (VS)