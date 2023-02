Olieprijs weer boven 80 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 80,14 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent duurder. Analist Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors sprak van een dunne handel op maandag op alle markten, "in afwachting van de CPI-gegevens" die dinsdag worden gepubliceerd. Het Amerikaanse inflatierapport kan de dollar in beweging zetten en daarmee ook de olieprijzen, zeker als blijkt dat de Federal Reserve de rente verder moet verhogen dan de markt momenteel verwacht. Vorige week werd WTI-olie zo'n 9 procent duurder. Rusland kondigde een plan aan om de productie van ruwe olie met 500.000 vaten per dag te verlagen als vergelding voor westerse energie sancties, waaronder een prijsplafond voor Russische ruwe olie. Zahir wees verder op het bericht dat de regering in de VS Amerikaanse burgers heeft opgeroepen Rusland onmiddellijk te verlaten. "Nu een potentieel groot offensief in Oekraïne op handen lijkt, is het niet vreemd dat olie wat aan kracht begint te winnen", aldus de analist. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.