Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 1,0 procent op 4.134,09 punten, de Dow Jones index wint 1,0 procent op 34.198,61 punten en de Nasdaq noteert 1,5 procent hoger op 11.898,16 punten.

"Gezien de hawkish toon van de Fed vorige week zullen alle ogen gericht zijn op het inflatierapport over januari op dinsdag. Een hoger dan voorzien inflatiecijfer zal volgens handelaren meer op een trend dan op een eenmalige gebeurtenis lijken en kan een meer diepgaand effect hebben op de visie van de markt op de piekrente", stelde SPI Asset Management.

Maandag is het op macro-economisch vlak rustig.

Gerekend wordt op een inflatie in de VS in januari van 6,2 procent en een kerninflatie van 5,4 procent. In december kwam de inflatie uit op 6,5 procent en de kerninflatie op 5,7 procent.

"Het gaat erom op welk niveau de inflatie zich begint te stabiliseren", aldus Peter Garnry van Saxo Bank. Anders zal de Fed in een positie komen waarin ze meer moet doen of de rente langer hoog moet houden dan de markt momenteel berekent, aldus de marktstrateeg.

Intussen is het kwartaalcijferseizoen al over zijn piek heen, nu 69 procent van de bedrijven in de S&P500 index hun resultaten hebben bekendgemaakt.

Zoals altijd zijn de resultaten gemiddeld beter dan verwacht, maar het verschil is kleiner dan normaal, met een meevaller van 1,1 procent gemiddeld, terwijl dit de afgelopen tien jaar gemiddeld 6,4 procent was volgens FactSet.

De euro/dollar handelt maandagavond op 1,0725. WTI-olie is een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Blue Apron verliest 15 procent. Het bedrijf wil 70 miljoen dollar ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Twilio gaat 17 procent van zijn personeel ontslaan, om zo de kosten te verlagen en de marges op te voeren. Met de ontslagronde is vermoedelijk 100 tot 135 miljoen dollar gemoeid. De meeste kosten zullen in de eerste jaarhelft worden geboekt. Het aandeel stijgt 3 procent.

Meta gaat ook 3 procent hoger na een bericht in de Financial Times dat het moederbedrijf van Facebook wacht met het vaststellen van de budgetten van diverse teams, terwijl een nieuwe ontslagronde wordt voorbereid.

Nikola wint 4 procent. The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf is begonnen met de productie van waterstof in fabrieken. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van een netwerk van waterstof als emissieloze brandstof voor vrachtwagens.

Bank- en betalingsconglomeraat Fidelity National Information Services is bezig met de voorbereidingen om op te splitsen. Een groot deel van de merchant divisie bestaat uit Worldpay, dat FIS in 2019 kocht voor 43 miljard dollar. Sindsdien verloren de aandelen van het bedrijf meer dan de helft van hun waarde. Het aandeel noteert maandag 14,5 procent in het rood.