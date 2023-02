Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 462,03 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,6 procent op 15.397,34 punten. De Franse CAC 40 won 1,1 procent bij een stand van 7.208,59 punten. De Britse FTSE sloot 0,8 procent hoger op 7.947,60 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is deze week "extreem belangrijk" voor beleggers.

"Het belangrijkste punt voor wat betreft het monetaire beleid van de Fed en de Amerikaanse economie zijn de inflatiecijfers."

De euro/dollar koerste maandag op 1,0720.

"Eén van de belangrijkste redenen voor de scherpe koersval van de Amerikaanse dollar sinds de hoogste niveaus in 22 jaar in oktober, is de gedachte dat de inflatie in de VS heeft gepiekt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel dat misschien daadwerkelijk het geval is, betekent dat niet dat de inflatie zo snel zal terugvallen als dat deze is gestegen", denkt Hewson.

Hewson wijst hier weliswaar op de lagere energieprijzen, maar daartegenover staat dat de Chinese economie er dit jaar vermoedelijk een stuk beter voorstaat. "Dat betekent onvermijdelijk dat de inflatie hardnekkig kan blijken."

De olieprijzen leverden maandag licht in. Op vrijdag steeg de olieprijs nog, nadat Rusland communiceerde dat het de olieproductie zal verlagen als reactie op de maatregelen van het Westen.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam stonden halfgeleiders in de schijnwerpers. Besi won bijna 2,5 procent, terwijl ASMI en ASML tot 1,5 procent bijschreven. ING verhoogde het koersdoel voor Besi van 75,00 naar 85,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Sectorgenoot ASML kreeg van Morgan Stanley een koersdoelverhoging. Het koersdoel voor de Veldhovense toeleverancier ging van 700,00 naar 770,00 euro.

Orpea behaalde in het vierde kwartaal van 2022 een hogere omzet, kondigde de noodlijdende Franse uitbater van rusthuizen maandagochtend aan. Orpea moet maar liefst drie kapitaalverhogingen doorvoeren om het hoofd boven water te houden. Het bedrijf waarschuwde maandag nog eens dat deze kapitaalverhogingen tot een "gigantische" verwatering zullen leiden voor de aandeelhouders. Het aandeel sloot ruim`16 procent lager.

In Parijs won L'Oreal ruim 3,5 procent. Stellantis was met een verlies van ruim anderhalf procent de grootste daler in de CAC 40.

Henkel won in Frankfurt anderhalf procent en Beiersdorf bijna 2 procent. Hekkensluiter in de DAX was Covestro, met een verlies van een procent. Ook Siemens Healthineers verloor bijna een procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot gemiddeld een procent hoger.