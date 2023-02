Toch stevige koerswinst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag toch met een nette winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De start was nog voorzichtig hoger, maar aan het einde van de handelsdag noteerde de AEX 1,4 procent in het groen op 762,64 punten. Het was een rustige start van de week met een lege agenda. Beleggers kijken vooral al uit naar dinsdagmiddag, als de Amerikaanse inflatie wordt gepresenteerd. Vermoedelijk is de Amerikaanse inflatie gedaald naar 6,2 procent, en de kerninflatie naar 5,4 procent. In december kwam de inflatie in de VS nog uit op 6,5 procent en de kerninflatie op 5,7 procent. Als de verwachtingen worden ingelost, dat is het de zevende maand op rij dat de inflatie afzwakt. Valt het cijfer echter hoger uit dan verwacht, dan zal dit druk op de Amerikaanse Federal Reserve zetten om de rente te blijven opvoeren. Een beduidend lager cijfer dan verwacht zou juist een opsteker zijn voor de aandelenmarkten, denken analisten. De universiteit van Michigan meldde afgelopen vrijdag dat de eenjaarsinflatieverwachting onder Amerikanen is gestegen van 3,9 naar 4,2 procent. Dat is hoger dan de 4 procent die werd verwacht en wijst erop dat de Fed de beleidsrente mogelijk verder zal verhogen om de inflatie te beteugelen. aldus Simon Wiersma van ING Investment Office. "Dat is in lijn met de 'hawkish' uitspraken van een aantal Fed bestuurders eerder in de week." De euro/dollar noteert maandag op 1,071. Olie wordt iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX herstelde Adyen met een koerswinst van 2,0 procent. Vorige week ging het aandeel na cijfers nog stevig onderuit. Maandag verlaagde UBS het koersdoel voor Adyen van 1.730 naar 1.600 euro. Ook indexzwaargewicht Unilever deed het goed met een koerswinst van 3,2 procent en Prosus steeg 2,4 procent. Besi, geholpen door een koersdoelverhoging van ING, won ook 2,4 procent. Verliezers waren er nauwelijks. Aegon verloor 0,3 procent en was daarmee de grootste daler. In aanloop naar cijfers morgen voorbeurs steeg OCI in de AMX met 2,0 procent. Alfen, dat woensdag resultaten publiceert, steeg 2,7 procent. Fagron en Flow Traders daalden 1,8 en 3,2 procent. Bij de smallcaps viel Majorel op met een dagwinst van 2,7 procent. Daar stonden echter Azerion en CM.com tegenover met dalingen van 7,2 en 4,8 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerde de S&P 500 index 0,8 procent in het groen en won de Nasdaq 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

