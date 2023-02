Licht hogere start Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet, terwijl beleggers op hun hoede blijven voor meer renteverhogingen door de Federal Reserve, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers op dinsdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de start van de handel in de VS 0,1 procent hoger en de Nasdaq-future wijst op een openingswinst van 0,4 procent.



De S&P500 verloor vorige week 1,1 procent en de obligatierendementen stegen, ten teken dat de centrale bank mogelijk de rente verder zal moeten verhogen dan de markten tot voor kort hadden ingecalculeerd. De futures wijzen inmiddels op een piekrente van 5,2 procent. "Gezien de havikige toon van de Fed vorige week zullen alle ogen gericht zijn op het inflatierapport over januari op dinsdag. Een hoger dan voorzien inflatiecijfer zal volgens handelaren meer op een trend dan op een eenmalige gebeurtenis lijken en kan een meer diepgaand effect hebben op de visie van de markt op de piekrente", stelde SPI Asset Management. Intussen is het kwartaalcijferseizoen al over zijn piek heen, nu 69 procent van de bedrijven in de S&P500 index hun resultaten hebben bekendgemaakt. Zoals altijd zijn de resultaten gemiddeld beter dan verwacht, maar het verschil is kleiner dan normaal, met een meevaller van 1,1 procent gemiddeld, terwijl dit de afgelopen tien jaar gemiddeld 6,4 procent was volgens FactSet. Sommige analisten hadden zorgen over de technische toestand van de markt, nu de S&P500-index begin februari een "uitbraak" deed boven 4.100 punten, maar nu weer beneden dit niveau staat zodat dit een valse uitbraak bleek. De olieprijs liep iets terug maandag. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,9 procent tot 79,04 dollar, terwijl een april-future Brent 0,8 procent goedkoper werd op 85,65 dollar. De euro/dollar noteerde praktisch ongewijzigd op 1,0683. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0681 op de borden. Bedrijfsnieuws Blue Apron verloor 18 procent in de handel voorbeurs. Het bedrijf wil 70 miljoen dollar ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Meta stond voorbeurs 2,4 procent hoger na een bericht in de Financial Times dat het moederbedrijf van Facebook wacht met het vaststellen van de budgetten van diverse teams, terwijl een nieuwe ontslagronde wordt voorbereid. Nikola lijkt licht hoger te openen. The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf is begonnen met de productie van waterstof in fabrieken. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van een netwerk van waterstof als emissieloze brandstof voor vrachtwagens. ByteDance, de Chinese eigenaar van de populaire social media app TikTok, gaat virtual reality-helmen maken, een tak van sport waarin rivaal Meta Platforms een belangrijk deel van zijn toekomst ziet. ByteDance kocht een paar jaar geleden de Chinese startup Pico die dit soort headsets maakt. Bank- en betalingsconglomeraat Fidelity National Information Services is bezig met de voorbereidingen om op te splitsen. Een groot deel van de merchant divisie bestaat uit Worldpay, dat FIS in 2019 kocht voor 43 miljard dollar. Sindsdien verloren de aandelen van het bedrijf meer dan de helft van hun waarde. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.090,46 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.869,27 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent lager op 11.718,12 punten. Bron: ABM Financial News

