Frans Everts nieuwe president-directeur Shell Nederland

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Frans Everts is de opvolger van Marjan van Loon als president-directeur van Shell Nederland. Dat maakte Shell maandag bekend. Everts studeerde bedrijfseconomie in Groningen en werkt al 33 jaar voor Shell, onder andere in Noord-Amerika, in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Hij stond aan het begin van deze eeuw aan het roer van het onderdeel waar de Nederlandse tankstations van Shell onder vallen en is op dit moment verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie van het energiebedrijf. Everts zegt voort te willen gaan in de lijn van Van Loon, gericht op een hoofdrol op de Nederlandse energietransitie, "op een voor Shell commercieel aantrekkelijke manier". Onder de huidige president-directeur Van Loon schaarde Shell zich achter het Klimaatakkoord. Van Loon verlaat Shell na 34 jaar dienstverband en wordt per 1 april opgevolgd door Everts. Bron: ABM Financial News

