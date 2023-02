Beursblik: herstel bij Vopak zet door Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Vopak zal woensdag een resultaat over het vierde kwartaal presenteren, dat volgens analisten beantwoordt aan de verwachting die het tankopslagbedrijf zelf afgaf. Dat blijkt uit een consensusverwachting ingezien door ABM Financial News. Vopak mikt voor 2022 op een EBITDA-resultaat van 890 miljoen euro, wat neerkomt op 231 miljoen euro in het vierde kwartaal en de consensusverwachting komt daarmee overeen. Dat is een stijging van 9 procent vergeleken met het vierde kwartaal een jaar eerder. Zo maakt het vierde kwartaal het jaar goed, want na negen maanden was het resultaat nog gelijk aan een jaar eerder. De trend in de tweede helft van het jaar is namelijk beter, dankzij herstel bij de opslag van chemicaliën. In de olie-opslag daalt het resultaat, maar de perspectieven zijn minder slecht dan gevreesd nu de wereldwijde oliemarkt weer stabiliseert na de internationale sancties tegen Russische olie. De LNG-markt blijft sterk. De nettowinst in 2022 wordt geschat op 304 miljoen euro, of 2,42 euro per aandeel. Voor 2023 rekenen de analisten gemiddeld op een EBITDA-resultaat van 912 miljoen euro. ING zit daar duidelijk boven met 947 miljoen euro. Zakenbank Jefferies wijst erop dat de omstandigheden voor olie-opslag zijn verbeterd na het faillissement van de HES-terminal en een verbod op Russische olie. De zwakkere economie zal de doorvoer van chemicaliën juist drukken. Na een loonsverhoging met 17 procent in de haven van Rotterdam zullen de arbeidskosten verder stijgen, denkt Jefferies. Volgens ING blijft het aandeel aantrekkelijk, omdat het EBITDA-resultaat de komende jaren weer zal groeien, ook al is het aandeel inmiddels van het dieptepunt van minder dan 19 euro alweer gestegen tot 29 euro. Vopak publiceert de resultaten woensdag voorbeurs. Het aandeel noteerde maandag ruim een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

