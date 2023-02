Europese beurzen kleuren voorzichtig groen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandagochtend rond het middaguur iets hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 459,28 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.345 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 7.171 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent hoger op 7.907 punten. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade stelt dat deze week "extreem belangrijk" is voor beleggers. "De afgelopen twee weken draaiden volledig om de commentaren van Fed-leden en Amerikaanse banencijfers en op basis daarvan hebben beleggers verwachtingen voor de Amerikaanse economie", zo stelde de analist. "Maar het belangrijkste punt voor wat betreft het monetaire beleid van de Fed en de Amerikaanse economie zijn de inflatiecijfers." Op dinsdag verschijnen de laatste inflatiecijfers in de VS. "Alle ogen zijn op dit cijfer gericht." Volgens Lynx houdt de markt rekening met een inflatie van 6,2 procent op jaarbasis. De kerninflatie zou zijn gedaald van 5,7 naar 5,4 procent. Aslam merkte verder op dat vooral de Amerikaanse beurzen wat momentum lijken te verliezen, nadat de S&P 500 afgelopen week het eerste weekverlies van dit jaar liet optekenen. Volgens Aslam daalde de Amerikaanse hoofdgraadmeter op weekbasis sinds december vorig jaar niet meer zo hard als afgelopen week, met een verlies van 1,1 procent. Techbeurs Nasdaq leverde zelfs 2,4 procent in. Het muntpaar euro/dollar koerste maandag op 1,0680. "Een van de belangrijkste redenen voor de scherpe koersval van de Amerikaanse dollar sinds de hoogste niveaus in 22 jaar in oktober, is de gedachte dat de inflatie in de VS heeft gepiekt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel dat misschien daadwerkelijk het geval is, betekent dat niet dat de inflatie zo snel zal terugvallen als dat deze is gestegen", denkt Hewson. Hewson wijst hier weliswaar op de lagere energieprijzen, maar daartegenover staat dat de Chinese economie er dit jaar vermoedelijk een stuk beter voorstaat. "Dat betekent onvermijdelijk dat de inflatie hardnekkig kan blijken." De olieprijzen leverden 1,2 procent in op 78,75 dollar. Op vrijdag steeg de olieprijs nog, nadat Rusland communiceerde dat het de olieproductie zal verlagen als reactie op de maatregelen van het Westen. Bedrijfsnieuws In Amsterdam stonden halfgeleiders in de schijnwerpers. Besi won 2,4 procent, terwijl ASML en ASMI 0,7 procent bijschreven. ING verhoogde het koersdoel voor Besi van 75,00 naar 85,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Sectorgenoot ASML kreeg van Morgan Stanley een koersdoelverhoging. Het koersdoel voor de Veldhovense toeleverancier ging van 700,00 naar 770,00 euro. Orpea heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet zien stijgen, zo kondigde de noodlijdende Franse uitbater van rusthuizen maandagochtend aan. Orpea moet maar liefst drie kapitaalverhogingen doorvoeren om het hoofd boven water te houden. Het bedrijf waarschuwde maandag nog eens dat deze kapitaalverhogingen tot een "gigantische" verwatering zullen leiden voor de aandeelhouders. Het aandeel Orpea schoot maandagochtend 16 procent lager. In Parijs won Thales 3,1 procent en L'Oreal 2,4 procent. TotalEnergies en ArcelorMittal daalden 0,7 procent en waren de grootste dalers. MTU Aero Engines won in Frankfurt 1,6 procent. Daimler Truck verloor juist 2,2 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vrijwel onveranderde opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren onveranderd procent en de Nasdaq lijkt enkele tienden van een procent hoger te openen. De S&P 500 steeg vrijdag 0,2 procent op 4.090,46 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.869,27 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent lager op 11.718,12 punten.

