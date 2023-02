Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor het aandeel Euronext verhoogd van 85,00 naar 88,00 euro. Het nieuwe koersdoel gaat uit van een lagere marge op de handel in contante aandelen, gecompenseerd door lagere kosten, nadat het beursbedrijf vorige week bij de kwartaalcijfers aangaf meer synergievoordelen te verwachten bij de integratie van Borsa Italiana. De door Credit Suisse verwachte winst per aandeel is 2 procent lager dan de consensusverwachting van Visible Alpha in 2023, maar 4 procent hoger voor 2024. Euronext mikt zelf op een marge van 0,52 basispunten op contanten effecten na de migratie van Borsa Italiana en zoekt een evenwicht tussen marktaandeel en marge om de omzet uit de handel in aandelen en obligaties te maximaliseren. Credit Suisse denkt dat Euronext hiertoe in staat is, gezien de stabilisering van het marktaandeel sinds november. De synergiedoelen zijn verhoogd van 100 miljoen naar 115 miljoen euro per eind 2024. Dit komt vooral voor rekening van de Clearing-activiteiten en zal ook na 2024 nog verder oplopen denkt Credit Suisse. Op de korte termijn is een volgende grote overname niet waarschijnlijk, maar op de langere termijn staat Euroclear op de radar, denkt Credit Suisse. Bron: ABM Financial News

