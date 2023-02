Valuta: eurodruk voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro zal deze week waarschijnlijk onder druk staan tegenover de dollar, hoewel de Europese munt in de loop vam dit jaar waarschijnlijk wel meer waard zal worden. Dat stelde ING maandag. Een laag inflatiecijfer uit de VS dinsdagmiddag zou nodig zijn om de euro/dollar weer houdbaar boven 1,0800-1,0850 te duwen, denkt Francesco Pesole van ING. "We zien een grotere kans dat het muntpaar onder meer druk komt. Een hoger Amerikaanse inflatiecijfer kan betekenen dat de steun van 1,05 wordt getest." Commerzbank denkt dat een lager dan verwacht Amerikaans inflatiecijfer dinsdag de dollar tijdelijk onder druk kan zetten, maar dat dit van korte duur zal zijn. Economen rekenen op een daling van het inflatiecijfer van 6,5 naar 6,2 procent. Het inflatiecijfer wordt elders op de financiële markten wel met enige argwaan afgewacht. "Als de inflatie niet of niet voldoende is gedaald, of god verhoede, onverwacht een tikje hoger uitvalt op jaarbasis, kunnen we het optimisme plaats zien maken voor angst en chaos", waarschuwde Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. De euro/dollar stond maandag 0,1 procent lager op 1,0672 en staat daarmee dichtbij het laagste niveau in een maand tijd. Vorige week verloor de euro 1,1 procent tegenover de dollar. Andere cijfers deze week zijn er woensdag over de industriële productie in de EU en de VS en de Amerikaanse detailhandelsverkopen. Bron: ABM Financial News

