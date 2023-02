AEX vindt weg omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs vond maandagochtend de weg omhoog. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 756,55 punten.

Volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx kijken beleggers deze week opnieuw aan tegen een reeks bedrijfscijfers. "Maar misschien nog belangrijker is het Amerikaanse inflatiecijfer [op dinsdag]", aldus Verstraete. "Wanneer de inflatie boven de verwachting uitkomt, zou dit wel eens slecht nieuws kunnen betekenen voor de Amerikaanse aandelenindices. Hiermee zou de Fed gedwongen worden het gaspedaal stevig in te drukken", zo merkte de beleggingsspecialist op. Een lager dan voorzien inflatiecijfer kan juist de beurzen een steun in de rug geven.

Volgens Lynx houdt de markt rekening met een inflatie van 6,2 procent op jaarbasis. De kerninflatie zou zijn gedaald van 5,7 naar 5,4 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0679. "Een van de belangrijkste redenen voor de scherpe koersval van de Amerikaanse dollar sinds de hoogste niveaus in 22 jaar in oktober, is de gedachte dat de inflatie in de VS heeft gepiekt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel dat misschien daadwerkelijk het geval is, betekent dat niet dat de inflatie zo snel zal terugvallen als dat deze is gestegen", denkt Hewson.

Hewson wijst hier weliswaar op de lagere energieprijzen, maar daartegenover staat dat de Chinese economie er dit jaar vermoedelijk een stuk beter voorstaat. "Dat betekent onvermijdelijk dat de inflatie hardnekkig kan blijken."

De olieprijzen leverden 1,2 procent in op 78,75 dollar. Op vrijdag steeg olie nog, nadat Rusland communiceerde dat het de olieproductie zal verlagen als reactie op de maatregelen van het Westen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Besi 2,3 procent op 68,00 euro. ING verhoogde het koersdoel voor Besi van 75,00 naar 85,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Marc Hesselink verhoogde zijn taxaties maandag. De analist gaat nu uit van een "matige" neerwaartse cyclus voor 2023, met een herstel aan het einde van dit jaar. Sectorgenoot ASML steeg 0,5 procent, nadat Morgan Stanley het koersdoel voor de Veldhovense toeleverancier verhoogde van 700,00 naar 770,00 euro.

Philips verloor 1,2 procent.

In de AMX verloren ABN AMRO en Flow Traders circa 2 procent. Basic-Fit won juist 2,1 procent en Alfen schreef 2,3 procent bij. PostNL koerste 1,3 procent hoger.

In de AScX won Fastned 2,2 procent. CM.com daalde 4,0 procent. Azerion gaf 4,4 procent prijs.