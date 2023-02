Vooruitblik cijfers Alfen: groei vertraagt

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzetgroei zien vertragen, terwijl de winst normaliseerde. Dit verwachten analisten van Jefferies in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op woensdag.

Zakenbank Jefferies mikt op een EBITDA in het afgelopen kwartaal van 14,6 miljoen euro, hetgeen 15 procent minder is dan waar de consensus op mikt, maar wel goed is voor een groei op jaarbasis van 43 procent. De consensus mikt op 17,1 miljoen euro, vanwege een terughoudend visie op de winstgevendheid. Analist David Kerstens van Jefferies ziet de productmix voor oplaadapparatuur normaliseren.

De omzet zal volgens Jefferies met 51 procent zijn gestegen tot 111 miljoen euro, terwijl de consensus mikt op 109 miljoen euro, vanwege een vertraging in de omzetgroei uit laadpalen van 180 procent in het derde kwartaal tot 62 procent in het vierde kwartaal. De omzet uit laadpalen zal 60 miljoen euro bedragen, zo denkt Kerstens, hetgeen minder zal zijn dan de omzet van 71 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022. Dit heeft volgens de analist te maken met een 19 procent lagere gemiddelde verkoopprijs.

De verkoopprijzen voor laadpalen zullen blijven dalen, denkt Jefferies, onder meer doordat klanten voor goedkopere opties zullen kiezen. Verkoopprijzen van meer dan 900 euro zijn niet langer houdbaar, aldus de bank.

Voor heel 2022 mikt Alfen zelf op een omzet van 410 tot 470 miljoen euro. In augustus werd die omzetverwachting nog verhoogd. Voor augustus werd nog gemikt op een jaaromzet van 350 tot 420 miljoen.

Outlook

In 2023 verwacht de analist een vertraging in van de omzetgroei uit laadpalen tot 27 procent, tegen een vermoedelijke groei van 147 procent in 2022. Dit heeft volgens Kerstens te maken met hogere energieprijzen, stijgende rentes, lagere subsidies en een teruglopend marktaandeel, naast een normalisering van de gemiddelde verkoopprijzen. De fabrikant van oplaadpalen zal zijn marktaandeel moeten verdedigen nu concurrent EV Box aan het herstellen is. Jefferies denkt dat Alfen slechter zal presteren dan de markt.

Jefferies heeft een Underperform advies op Alfen met een koersdoel van 65,00 euro.