Meer omzet voor Randstad verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het vierde kwartaal de omzet zien toenemen, maar wel wat margedruk ervaren. Dit bleek uit een consensus opgesteld met de ramingen van vijftien analisten.

De omzet van de bemiddelaar in werk komt in deze prognose uit op 7,00 miljard euro tegen 6,75 miljard euro over het vierde kwartaal van 2021 en 7,05 miljard euro over het derde kwartaal van 2022.

Het onderliggende operationeel resultaat (EBITA) voor eenmalige posten komt over het laatste kwartaal van 2022 naar verwachting uit op 329 miljoen euro tegen 335 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder en 336 miljoen euro over het derde kwartaal van het vorig jaar.

De bijbehorende marge komt naar verwachting uit op 4,7 procent tegen 5,0 procent over het vierde kwartaal van 2021 en 4,8 procent over het derde kwartaal van 2022.

Bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal verstrekte het bedrijf uit Diemen geen concrete outlook.

ABN AMRO Oddo verwacht voor het vierde kwartaal geen autonome groei en een daling van het EBITA met 9 procent naar 306 miljoen euro, waarmee de bank aan de onderkant van de ramingenrange zit. De bovenkant van deze bandbreedte ligt op 355 miljoen euro.

De bank was bij deze inschattingen van alweer enkele weken terug van mening dat het vierde kwartaal nog wel in orde kan zijn, maar dat 2023 de omzet autonoom een deukje van 3 procent kan oplopen, omdat zwakkere volumes in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux niet opgevangen kunnen worden met loonstijgingen. Met de raming voor het operationeel resultaat zit ABN AMRO ook voor 2023 onder de consensus, in dit geval met 8 procent.

ABN AMRO Oddo heeft het advies voor het aandeel Randstad op Underperform staan met een koersdoel van 50,00 euro.

Randstad maakt de resultaten over de laatste drie maanden van 2022 dinsdag 14 februari voorbeurs bekend.