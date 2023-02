Nederlands gasverbruik naar laagste niveau in 50 jaar

Het mooie is, de besparing zal grotendeels blijvend zijn. Ik heb ook gemerkt dat met de verwarming op 18,5 of voorheen op 20,5 helemaal geen verschil maakt, mits je een extra vest aantrekt. Ook nu met het prijsplafond houd ik hem op 18,5



En laat er ook geen misverstand bestaan over het bijvullen van de gasvoorraden; dat gaat dit jaar prima lukken, zonder gas uit Rusland. De LNG alternatieven in combinatie met de besparingen is al voldoende. En de elektrificatie pakt ook nog een klein stukje van de oude gasbehoefte weg alsook strategische beslissingen in de chemische industrie (zoals: ammoniak van buiten Europa invoeren in plaats van zelf produceren).



En de gasvoorraden in Europa staan op 65% terwijl 50% gebruikelijk is voor medio februari (en in 2022 was dit bij uitzondering in februari slechts 35% en dat was een strategische blunder van Europa waar Putin "gebruik" van heeft gemaakt). De komende twee weken lijkt de temperatuur ook weer zo'n 5 graden hoger te zijn dan gemiddeld. Klimaatverandering is wat dat betreft, na Oekraïne, de grootste tegenstander van Rusland gebleken.



Kortom, pieken in de energiekosten, zoals we die afgelopen jaar hebben meegemaakt, gaan we dit jaar niet meer meemaken. Het prijsplafond is eigenlijk ook niet meer nodig, ware het niet dat de energiemaatschappijen er nog even een paar maanden handig gebruik van maken door hun tarieven onnodig hoog te houden. Maar aan het eind van de lente zal ook dat wel genormaliseerd zijn.