KPN wil Herman Dijkhuizen als commissaris

Beeld: NIBC

(ABM FN-Dow Jones) KPN wil Herman Dijkhuizen benoemen als commissaris. Dit maakte KPN maandagochtend bekend. De benoeming moet worden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 april en geldt per 1 juli voor een termijn van vier jaar. Dijkhuizen volgt Catherine Guillouard op. Dijkhuizen is momenteel CFO en lid van de Raad van Bestuur van NIBC. Voorheen was Dijkhuizen onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur en partner bij KPMG. Bron: ABM Financial News

